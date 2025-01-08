شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من شبورة وأمطار.. حالة الطقس من اليوم الأربعاء 8-1-2025 ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 8 يناير 2025 إلى الإثنين 13 يناير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى: الأربعاء 8 يناير 2025

طقس معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الخميس 9 يناير 2025

شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأحد 12 يناير والاثنين 13 يناير 2025:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



ويسود، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.