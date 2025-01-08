شاهد.. الفنان عاصم البنا يغني لشيخ الأمين ويمدحه (يا أستاذ روحي الشهير يا أب حباً جوة الضمير شيخ الأمين كنز الفقير)

فاجأ الفنان السوداني المعروف عاصم البنا, جمهوره بأغنية جديدة حققت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنى الفنان عاصم البنا, في أغنيته الجديدة للشيخ المعروف الأمين عمر الأمين.

وامتدح الفنان من خلال الأغنية الشيخ, بسبب مواقفه الإنسانية تجاه أهالي أبو روف وبيت المال وما جاورها خلال فترة الحرب الصعبة.

ويقول الفنان عاصم البنا, في أغنية شيخ الأمين (يا أستاذ روحي الشهير يا أب حباً جوة الضمير شيخ الأمين كنز الفقير).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المدحة من كلمات مفيد المكاشفي, وقام بتلحينها الفنان مصطفى السني.

وكتب الفنان عاصم البنا, على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن شيخ الأمين:

(صار من رموز ام درمان وخاصة حي البنا وبيت المال ابن الحي الشيخ الامين عمر الامين ما قدمه من عطاء وبذل وسخاء يستحق الشكر والتقدير .. فقد اوي واطعم وعالج وسند الضعاف في ايام كانت لاتوصف الا بالمروعة فكان الملجا للكثيرين ولازال ..

وهكذا يكون الارث ويعرف للاجيال القادمة ولابناء الحي بل هو حال ابناء السودان الكرماء كما عرفتنا الاحاجي والاغاني والمدح والشكرة .. فالعطاء والسخاء والكرم لا ياتي الا من منبع كريم ابن كرام ..حفظه الله وجزاه الخير وخلف له بالرزق الابرك و الاوفر وكل الخير ..كثر الله من امثاله في امتنا وشكر الله مسعاه الممتد حتي يومنا هذا وصلي اللهم وبارك علي الحبيب محمدا ..شكرا مفيد ود المكاشفي مفيد علي الكلمات شكرا زميلي واخي الفنان مصطفي السني.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)