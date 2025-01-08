شرطة الدويم تنفي استهداف (المليشيا) مركز امتحانات للشهادة السودانية

نفى مدير شرطة محلية الدويم بولاية النيل الأبيض العقيد شرطة حذيفة الشيخ السماني ما أشيع بشأن استهداف مسيرة سكن لطلاب الشهادة السودانية.

وكانت منصات اعلامية تداولت نباء سقوط مسيرة لمليشيا الدعم السريع في أحد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بمدينة الدويم.

واتهم السماني في تصريح لـ (التيار) غرف اعلامية للمرتزقة في إشارة منه لمليشيا الدعم السريع تهدف لإثارة البلبة وسط المواطنين والطلاب وهي تمثل واحده من الحرب الاعلامية.

وأضاف :”لكن هيهات لا يمكن تمر هذه الاشاعات على إنسان الدويم وهي صناعة مرضى من المتعاونين معى التمرد.

وأكد حذيفة أن مدينة الدويم آمنة ومستقرة في أيدي أمينة و العملية الدراسية والامتحان الشهادة يصور بصورة هادية ومٌستقرة والطلاب يجلسون في امتحانات بطريقة منتظمه وطبيعة ونوه إلى أن قوات الشرطة والقوات المسلحة وجميع القوات الامنية في الدويم هي صمام أمان الولاية ولن تسمح ببث الشائعات المغرضة بين المواطنين.

التيار