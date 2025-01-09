وزير التربية بالنيل الابيض يؤكد إكتمال الاستعدادات لعودة طلاب محلية السلام الى مناطقهم

بحث الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية النيل الابيض بمكتبه ظهر الاربعاء مع الأستاذ ماهر بشير مصطفى المدير التنفيذي لمحلية السلام الترتيبات الجارية لعودة الطلاب لمناطقهم عقب نهاية فترة إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2023م .

وأكد وزير التربية والتوجيه بالنيل الابيض إكتمال كافة الإستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لعودة طلاب محلية السلام الى مناطقهم مشيدا في ذلك للتفاعل والمثابرة التي يتحلى بها أبناء محلية السلام مع إمتحانات الشهادة الثانوية ودورهم في عملية الإستقرار التي شهدتها مراكز الإمتحانات والوحدات السكنية فضلا عن جهودهم المقدرة في تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف لدعم وإسناد مراكز الطلاب بمنطقة كوستي التعليمية .

من جهته إمتدح الأستاذ ماهر بشير مصطفى المدير التنفيذي لمحلية السلام الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها حكومة بحر أبيض ووزارة التربية بالولاية في تهيئة وإعداد مراكز الإمتحانات .