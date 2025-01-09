ماسك يُحطم «ليفل الوحش» في لعبة شهيرة.. كيف فعلها؟

نجاح مذهل في الظل حققه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ولكن هذه المرة لم يكن في شركاته العالمية، ولا حتى في الحملة الرئاسية لدونالد ترامب، ولكن تزامن معها، إذ أصبح مؤخراً واحداً ضمن الأفضل عالمياً من ممارسي لعبة ديابلو 4 «Diablo IV» الإلكترونية الشائعة، وهو ما أثار استغراب مشاهير هذه اللعبة، إذ يتطلب ما وصل إليه من مستوى بحسبهم، «اللعب طوال اليوم وكل يوم»، ما دفعهم للتساؤل بدهشة: كيف وجد الوقت؟

ماسك تفاخر بما وصل إليه من مستوى، ووصف نفسه بأنه أصبح مؤخراً واحداً من أفضل لاعبي العالم في «ديابلو 4». وما يثير الانتباه أنه في الفترة التي تزامنت مع ذلك، كشف الملياردير الأمريكي عن سيارة الأجرة الآلية الجديدة من شركة تيسلا، وأطلق عشرات الصواريخ إلى الفضاء وأمضى أسابيع في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

ويقول ماسك عن اللعبة، التي تجري أحداثها في عالم خيالي مظلم يتضمن قتال الوحوش، إن «هناك الكثير من دروس الحياة التي يمكن تعلمها من ألعاب فيديو الجري السريع بأقصى قدر من الصعوبة»، قبل أن يواصل الإعلان على منصة إكس في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عن نجاحه في اجتياز المستوى الأعلى من اللعبة، ويسمى «الحفرة» في أقل من دقيقتين.وبحسب محترفي اللعبة، فإن هذا الإنجاز الذي بلغه ماسك يتطلب أكثر من مجرد خبرة في ضرب الوحوش، حيث يستغرق الأمر عشرات الساعات للوصول إلى أعلى مستوى، وهو المستوى 150.

ـ إنجاز جنوني ـ

كما تمت إضافة «الحفرة» إلى اللعبة فقط في مايو / آيار، وبدأ الموسم الأخير في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إعادة ضبط تقدم جميع اللاعبين إلى المستوى 1. وهذا يشير إلى أن ماسك شق طريقه إلى المستوى الأعلى في 45 يوماً أو أقل.

ومن المعروف أن ماسك يشرف على ست شركات، بما في ذلك شركة نيورالينك المتخصصة في الشرائح الدماغية، وشركة بورنج الناشئة في مجال حفر الأنفاق، وشركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تيسلا وإكس وسبيس إكس الفضائية، كما أنه غزير التغريد على منصته إكس، والدخول في معارك كلامية مع حكومات أوروبية. إضافة إلى مهمة معقدة تتمثل في الإشراف على تجديد شامل للحكومة الفيدرالية الأمريكية مع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض.ويقول دامير سابيك، البالغ من العمر 29 عاماً، وهو من محبي لعبة ديابلو، إن الأمر استغرق نحو 80 ساعة للوصول إلى المستوى 129 من الحفرة في ديسمبر، ثم توقف بعد هذه المرحلة، ووصف إعلان ماسك عن تجاوز المستوى 150 بأنه «جنوني». وأوضح فنان الطباعة الثلاثية من هيوستن: «الأمر يشبه الجلوس طوال اليوم، كل يوم، أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك واللعب».

وفي حديثه في برنامج جو روغان الصوتي في نوفمبر، قال ماسك إنه واحد من أفضل 20 لاعبًا في «Diablo IV» في العالم. وقال أيضًا إنه ربما قضى وقتًا أطول في لعبة «Quake» خلال سنته الأخيرة في الكلية أكثر مما قضاه في جميع فصوله الدراسية.

ـ ماسك والحفرة ـ

وبحسب ماسك، فقد أظهر أنه أكمل في أقل من دقيقتين المستوى 150 من الحفرة في «Diablo IV»، لذلك يعتبر أحد أفضل لاعبيها، وفقًا للوحة متصدرين غير رسمية واحدة على الأقل تعتمد على عمليات إرسال المستخدم. ولا تحتفظ شركة Blizzard Entertainment التابعة لشركة Microsoft، والتي أصدرت اللعبة في يونيو/حزيران 2023، بلوحة صدارة خاصة بها للعبة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit، يقول بعض اللاعبين إنهم لا يشككون في قدرة ماسك على تجاوز هذا المستوى الأعلى بهذه السرعة، خاصة أنه من الممكن تجاوزه مرارًا وتكرارًا. لكنهم يتساءلون كيف حقق ذلك في أقل من شهرين.ويتكهن بعض اللاعبين أن ماسك دفع لشخص ما لكي «يشق» طريقه إلى القمة نيابة عنه. بينما يشير آخرون إلى أن صعود ماسك السريع في اللعبة ربما يرجع جزئيًا إلى خلل أحدثته الشركة المنتجة عن غير قصد في أكتوبر، مما منح اللاعبين طريقة للحصول على قوة أكبر مما كانوا يتمتعون به في العادة. وقالت Blizzard إنها تخطط لإزالة الخلل عندما تصدر موسمًا جديدًا العام الجاري.

ـ العمل واللعب معاً ـ

وكثيرًا ما تؤثر جلسات الألعاب الماراثونية التي يمارسها ماسك في حياته العملية. وقبل أن يعلن عن قراره بالاستحواذ على تويتر وتحويله إلى إكس، بقي مستيقظًا حتى الساعة الخامسة صباحًا وهو يمارس لعبة «Elden Ring» مع المغني غرايمز.وفي أكتوبر الماضي، شارك ماسك مقطع فيديو عن طريقة لعبه «Diablo IV» على إكس، حيث التقط صوتًا من مكالمة كان يجريها في نفس الوقت، والتي ظهر خلالها يناقش إطلاق اختبار صاروخ Starship مع موظفي شركته سبيس إكس لاستكشاف الفضاء.



وممارسة ألعاب الفيديو ليست شغف ماسك الوحيد الذي يستنزف وقته، ففي العام الماضي وحتى نهاية شهر يوليو، نشر على إكس نحو 13000 منشور، أو نحو 61 مشاركة يوميًا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي الآونة الماضية، قضى ماسك أكثر من أسبوع في منتجع مارالاغو التابع لترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث حضر اجتماعات ومقابلات مع المرشحين لمناصب وزارية، وانضم إلى مكالمات الرئيس المنتخب مع الزعماء الأجانب.

ـ شركة واحدة يومياً ـ

وفي حديثه أمام مجلس المديرين التنفيذيين لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 2023، قال ماسك إنه يحاول التركيز على شركة واحدة فقط يوميًا. وقد وجد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال التكنولوجيا طرقًا للعب أثناء إدارة الشركات الكبيرة. وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مفتونًا منذ فترة طويلة بلعبة Civilization الاستراتيجية، كما يقوم فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي للألعاب في Microsoft، بتشغيل ألعاب مختلفة على هاتفه أثناء الاجتماعات.

صحيفة الخليج