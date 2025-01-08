"بيت الخير" تطلق حملتها الرمضانية الجديدة "حق معلوم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمعية بيت الخير اليوم، إطلاق حملتها الرمضانية الجديدة للعام 1446 هـ – 2025 م، تحت شعار "حق معلوم" والتي بدأت في الأول من رجب "يناير" الجاري وستستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك في "أبريل" المقبل، بهدف إسعاد ما يزيد على 62 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية وعون من يتقدم خلال أشهر الحملة الثلاثة طالبا المساعدة.

وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام للجمعية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الحملة تهدف لإنفاق 65.7 مليون درهم بزيادة حوالي 17 مليونا عن حملة العام الماضي التي أنفقت فيها الجمعية 48.8 مليون درهم، مؤكدا أن إطلاق شعار "حق معلوم" على الحملة للعام الثاني جاء تجسيدا لالتزام "بيت الخير" وجمهورها من الداعمين والشركاء والمحسنين، بهذا الحق الذي كفله الله تعالى في كتابه العزيز للسائل والمحروم ومن في حكمهما من الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر حاجة في مجتمع الإمارات.

وكشف عن تفاصيل ميزانية الحملة التقديرية لهذا العام التي شملت 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني، و10 ملايين لمشروع إفطار صائم، مبيناً أن الجمعية ستقيم لهذا المشروع 4 خيم رمضانية لتوزيع ما لا يقل عن مليون وجبة إفطار بمعدل ما بين 35 إلى 36 ألف وجبة يوميا، بالإضافة إلى رصد مليوني درهم لزكاة الفطر و5 ملايين لإطلاق سراح الغارمين المحبوسين بسبب مديونيات ثقيلة حتى يعودوا لأسرهم وينعموا بقربها في رمضان والعيد.

ولفت إلى أن ميزانية هذا العام تميزت برفع حجم الدعم الإنساني إلى 36 مليون درهم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة وإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين، وبشكل خاص المرضى المحتاجين، معلنا عن إطلاق برنامجين جديدين لجمع التبرعات من أجل دعم مشروع "علاج" لدعم المرضى، وهما برنامج "ميادين الخير" على قناة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، وبرنامج "حق معلوم" على اذاعة "نور دبي" التابعة لمجموعة دبي للإعلام، منوها باستمرار الدعم النقدي والغذائي للأسر المواطنة الأقل دخلا خلال الشهر الفضيل والذي سيصل إلى6.7 مليون درهم.

وتوجه العوضي، بالشكر إلى المحسنين والداعمين والشركاء الذين كانوا دائما وراء ما تنجزه الجمعية وتحققه من نجاحات، داعيا أهل الفزعة والجود في إمارات الخير والعطاء إلى دعم الحملة الرمضانية حتى تحقق الهدف المرجو منها وتسهم في مسيرة النمو الإنساني المستدام.

من جانبه أفاد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام للجمعية، بأن حملة هذا العام تأتي تجسيدا لشعارها "من الإمارات وإلى الإمارات" للنهوض باحتياجات أكثر الناس حاجة وتأكيدا لدورها كمؤسسة إنسانية قدمت 35 عاما من العطاء.