مناوي لدي زيارته للولاية الشمالية يشيد بجهود دعم معركة الكرامة

أشاد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالجهود التي وصفها بالجبارة لدعم معركة الكرامة وتعزيز استقرار السودان.

جاء ذلك خلال زيارته على راس وفد ضم عدداً من قادة الحركات المسلحة، الى دنقلا ظهر اليوم، حيث شكر حاكم إقليم دارفور والي الشمالية وأهلها، ولرجل الأعمال أزهري المبارك على جهودهم الكبيرة في استقبال ودعم جرحى القوات المشتركة.

وناقش خلال اجتماعه مع حكومة الولاية سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية في إقليم دارفور والولاية الشمالية، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية. وركز الاجتماع على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين دارفور والشمالية لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد الجانبين .

وقال مناوي أن زيارته تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ومعالجة بعض القضايا العالقة، مؤكداً إمكانية تجاوز أي توترات. في الوقت نفسه محذرا من تهديدات المليشيات التي تسعى لاستغلال الصحراء بعد فشلها في السيطرة على دارفور ومحور الشمال، بهدف تعويض خسائرها مما يتطلب ان تكون كل الاطراف جاهزة لذلك.

من جانبه اوضح والي الولاية الشمالية أن الولاية ومنذ بدء الحرب في دارفور استقبلت ما يفوق الثلاثمائة جريح من أبناء دارفور في مستشفى دنقلا العسكري، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء دارفور في معركة الفاشر وصحراء الزرق وغيرها من المعارك الكبيرة التي خاضوها ببسالة شديدة.

وكان السيد عابدين عوض قد استقبل واعضاء حكومته في مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية السيد مناوي معرباً عن ترحيبه بزيارة حاكم إقليم دارفور، مشيراً إلى أنها تعكس أهمية تعزيز التنسيق بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور.

سونا