هزاع بن زايد: برحيل عبدالله أمين الشرفاء تفقد الإمارات واحداً من رجالها المخلصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن الإمارات برحيل المغفور له عبدالله أمين الشرفاء فقدت واحداً من رجالها المخلصين الذين رافقوا منذ البداية مسيرة البناء والتنمية، وكانت يده ممدودة دوماً بالخير والمحبة والعطاء.

وقال سموه عبر منصة إكس:"برحيل المغفور له عبدالله أمين الشرفاء تفقد الإمارات واحداً من رجالها المخلصين الذين رافقوا منذ البداية مسيرة البناء والتنمية، وكانت يده ممدودة دوماً بالخير والمحبة والعطاء. رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته وأهله ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".