شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني.

يشارك في المنتدى عدد من الوزراء المصريين والقبارصة واليونانيين، ويحضر المنتدى أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية.

ومن المقرر أن يتم التباحث في سبل تنمية التعاون الثنائي والثلاثي، وتشمل المباحثات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة، وسبل التعاون في قطاعات النقل واللوجيستيات والخدمات الصحية.