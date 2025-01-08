شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الرابع من السوريين يغادر ميناء نويبع البحرى وقوامه 132 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

غادر اليوم الفوج الرابع من السوريين عبر ميناء نويبع البحري على متن العبارة "آيلة"، حيث بلغ عددهم 132 شخصًا ليصل العدد الإجمالي 300 مواطن سوري غادروا ميناء نويبع منذ بدء رحلات العودة.

وأكد مركز إعلام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنه تمت عملية المغادرة وسط تنظيم محكم وإجراءات سلسة لضمان راحتهم وسلامتهم، وذلك ضمن التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في مصر والأردن.

وأشار اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الهيئة بالتعاون مع السلطات الأردنية تواصل تقديم مختلف التسهيلات اللوجستية والإنسانية لضمان عبور سلس وآمن للمسافرين السوريين.

وأوضح رئيس الهيئة أن أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام الإنساني لجمهورية مصر العربية بدعم الأشقاء السوريين وتيسير تنقلاتهم، وفقًا للمبادئ والقوانين الدولية.

وأكد اللواء عبد الرحيم أن التنسيق مع إدارة ميناء نويبع وسلطات الجمارك والهجرة والجوازات ساهم في تسهيل جميع الإجراءات دون أي تأخير، عبر المسافرون عن شكرهم وتقديرهم لحسن التنظيم وسرعة الإجراءات وحفاوة الاستقبال، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والإنسانية بين الدول العربية.

وتؤكد هيئة موانئ البحر الأحمر التزامها بتعزيز الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية في جميع موانئها لضمان حركة نقل بحرية آمنة وسريعة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري.