دفنت أم كويك شهداءها .. لكنها قطعاً لن تدفن قضية أبطالها الذين واجهوا غدرعصابات التمرد

تعيش قرية أم كويكة الواقعة شرق مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض منذ يوم أمس يوماً من أيامها العصيبة وحزناً من أحزانها التي لفّت كل بيت من بيوت القرية الوادعة والتي ودعت حتي صباح اليوم 34 شهيداً من خيرة رجالها وشبابها وفرسانها الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن أرضهم وأعراضهم ونجدة أهلهم الذين اعتدت عليهم مليشيات التمرد الغادرة بمنطقة الشُرّاك (20 كيلومتراً من أم كويكة ) ..
■ سقط ال34 شهيداً من أبناء أم كويكة بعد أن تعرضت قافلة الفزع التي خرجوا علي متنها لكمين غادر ولئيم من عصابات مليشيات التمرد التي هاجمت منطقة الشرّاك حيث تنادي أهلهم وعشيرتهم في أم كويكة والقري المجاورة لنجدتهم ..
■ في مشهد مهيب لم تشهده القرية منذ عقود تم تشييع الشهداء ودفنهم في مقابر الشيخ موسي الخنفري أحد أمراء الثورة المهدية ..
■ دفنت أم كويك شهداءها .. لكنها قطعاً لن تدفن قضية أبطالها الذين واجهوا غدر عصابات التمرد بثبات ورثوهوا من أجدادهم ..
■ تقبلهم الله مع الشهداء والصالحين ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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