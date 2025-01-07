كندا تبحث عن قائد جديد في ظل تهديدات ترمب

مع إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته وسط تراجع شعبيته وتصدعات داخل حزبه، يجد حزب الليبراليين نفسه في سباق ضد الزمن لاختيار قائد جديد قبل الانتخابات المقبلة. تأتي هذه الاستقالة في وقت حساس، حيث تواجه كندا ضغوطًا داخلية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة، إلى جانب تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية قاسية على السلع الكندية.

ومن غير المرجح أن يتم تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير.

وتأتي الاضطرابات السياسية في وقت صعب بالنسبة لكندا. إذ يواصل ترمب وصف كندا بأنها الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية إذا لم توقف الحكومة ما أسماه ترمب تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة ــ بالرغم من أن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من كندا أقل كثيرًا من عدد المهاجرين من المكسيك، التي هددها أيضًا بفرض رسوم جمركية عليها.

كما يظل ترمب منشغلا بالعجز التجاري الأمريكي مع كندا، ويطلق عليه خطأ اسم «الإعانة». فقد قالت سفيرة كندا في واشنطن كيرستن هيلمان إن الولايات المتحدة سجلت عجزا تجاريا بقيمة 75 مليار دولار مع كندا العام الماضي.