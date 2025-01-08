خارجية إيران: نرفض ادعاء ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني

شددت وزارة الخارجية الإيرانية، على أن "ادعاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن إيران لا أساس لها من الصحة ومتناقضة"، مضيفة "نرفض ادعاء الرئيس الفرنسي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن "أنشطتنا النووية السلمية هي ضمن القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية".

وكان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة الـ"لا عودة"، مضيفاً أن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن طهران مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني الحالي.

وأضاف ماكرون، خلال حديثه بالمؤتمر الثلاثين لسفراء فرنسا في العاصمة باريس، أن القادة سيتعين عليهم أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان ينبغي لهم تدشين آلية لإعادة العقوبات على إيران.