"جيروزاليم بوست": أميركا لا ترى سببا لبقاء الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان إذا واصل الجيش اللبناني انتشاره كما هو

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر، بأن "سلطات أميركا لا ترى سببا لبقاء جيش إسرائيل جنوبي لبنان إذا واصل جيش لبنان انتشاره كما هو".

ونقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني"، مضيفة "الجيش الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة".

وقال مصدر للصحيفة "الإدارة الأميركية واللاعبون الإقليميون يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية"، وتابع: "إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان".

في وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 7/1/2025، بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعَين الغربي والأوسط بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها، فيما يُستكمل الانتشار في الناقورة".

ولفت الجيش، الى أن "الوحدات المختصة تُتابع المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، وبالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأميركي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش".