مطر: لحزب الله مصلحة بتسهيل ايصال قائد الجيش للرئاسة ولكن هناك ذريعة تعديل الدستور

أوضح النائب ايهاب مطر، في تصريح لقناة "ال بي سي أي"، "أننا لم نسمع "فيتو" بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش جوزاف عون وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم".

وقال إن "موضوع السيادة خط أحمر وهناك اجتماعات مع معظم الجهات المهتمة بالشأن اللبناني وهي مرتبطة بأمور الحياة السياسية التي لها تقاطعات مع الخارج".

وأكد أن "لحزب الله مصلحة بتسهيل ايصال قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك ذريعة تعديل الدستور، رغم أن وجود النية لانتخابه تسهّل ايجاد مخرج، ولا يجب كسر هيبة الجيش بعدم ضمانة انتخاب عون بـ 86 صوتاً".