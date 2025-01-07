"إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 17 كانون الثاني ولبنان حتى 31 كانون الثاني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان بسبب الوضع الأمني.

وذكرت الشركة لوكالة "فرانس برس"، بانه "تمدد الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وتل أبيب حتى 17 كانون الثاني 2025 ضمنا. تم تعليق الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت حتى 31 كانون الثاني 2025 ضمنا".

وأوضحت أن "استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع" و"سيتم إبلاغ الزبائن المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو التعويض لهم".

وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى بيروت بعد الانفجار المتزامن في أنحاء لبنان لأجهزة اتصال "بايجر" كان يستخدمها آلاف من عناصر حزب الله في 17 أيلول. كما علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب من باريس في 30 أيلول.

من جانبها، مددت ترانسافيا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 كانون الثاني ضمنا، حسبما أعلن متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم الاثنين. أما الرحلات إلى بيروت فهي متوقفة حتى نهاية الموسم الجوي الشتوي، أي نهاية شهر آذار، بحسب المصدر نفسه.

ويتواصل تعليق رحلات شركة لوفتهانزا الألمانية إلى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني على الأقل.