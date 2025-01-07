الإثنين المقبل: 130 متحدثا في مؤتمر ومعرض الحج 2025

أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025 الاثنين المقبل؛ والذي يجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، والبعثات الدبلوماسية، وقيادات من القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ وذلك في "جدة سوبر دوم”. ويقدم المؤتمر, الذي يجمع أكثر من 300 جهة على مدى 4 أيام، أحدث الحلول التقنية والخدمات النوعية في ظل سعيه هذا العام لبناء جسور من التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الحج والعمرة؛ وإبراز الابتكارات التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وينهض الحدث العالمي بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتقديم خدمات ذات جودة عالمية عبر تعزيز الكفاءة والشفافية، وتبنّي حلول مستدامة وذكية؛ حيث يشمل تنظيم أكثر من 47 جلسة نقاشية, و 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 130 متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين؛ والتي تتطرق عبر محاورها الرئيسية للاستدامة واستعراض التقنيات الصديقة للبيئة لدعم رحلة الحج، واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحشود والخدمات، إضافة إلى التقنيات الرقمية وتسهيل العمليات عبر حلول رقمية مبتكرة، فضلًا عن توفير فرص نوعية للشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع الحج من رواد الأعمال.

كما سيتم إقامة معرض مصاحب للمؤتمر؛ يُعد الأكبر والأول عالميًا المتخصص في خدمات الحج، بمساحة إجمالية تصل 50 ألف متر مربع؛ يتيح الفرصة لاستكشاف أحدث المشاريع والمنتجات المبتكرة في مجال الحج والعمرة، حيث من المتوقع أن يستقطب أعدادًا قياسية من الزوار، بعدما حققت النسخة السابقة نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 100 ألف زائر, وتوقيع 202 اتفاقية تعاون دولي.

وأكدت وزارة الحج والعمرة, أن النجاحات التي حققتها النسخة السابقة بما في ذلك التغطية الإعلامية الواسعة، تمثل دافعًا لاستمرار الجهود نحو تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن المؤتمر الحالي يأتي جزءًا من إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع الحج والعمرة، وتعزيز وترسيخ لمكانة المملكة في شرف خدمة ضيوف الرحمن. ودعت وزارة الحج والعمرة جميع المهتمين والخبراء من مختلف أنحاء العالم, إلى المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة استثنائية لتبادل الخبرات والمعارف واستكشاف آفاق جديدة للتعاون, كما يمكن التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي: ( اضغط هنا ).