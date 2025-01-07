13 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي

وبلغ عدد المشتركين السعوديين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين 2 مليون مستفيد و 2.4 مليون مستفيد من التابعين، بينما بلغ عدد المشتركين غير السعوديين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين أكثر من 7.2 ملايين مستفيد وأكثر من 1.4 مليون مستفيد للتابعين، ليصل الإجمالي إلى 13 مليون مستفيد من الضمان الصحي الخاص في المملكة، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إستراتيجيته من خلال العمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ضمن إطار سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالميًا تركز على وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والجودة والكفاءة.
وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن هذا النمو في عدد مستفيدي الضمان الصحي يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهو نتيجة للجهود المستمرة لتطوير اللوائح التنظيمية، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة، وضمان التزامهم بتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة ، مشيرة إلى أن المبادرات والبرامج التي عمل عليها المجلس خلال الفترة الماضية لتبني الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، أسهمت بشكل كبير في تحسين تجربة مستفيدي الضمان الصحي.
وأكدت أن المجلس يواصل العمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لمستفيديه عبر إستراتيجيات مبتكرة تعزز التحول الرقمي والاستدامة بما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة تُعنى باحتياجات المستفيدين للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة.
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