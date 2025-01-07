أردوغان: سنحقق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب ولن نسمح لأحد بتشويه موقفنا الذي اتخذناه في سوريا

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال اجتماع مع محافظي الولايات التركية في العاصمة أنقرة، الى أن "الأضرار الناجمة عن سياسة المجازر التي استمرت 13 عاما تتجاوز 500 مليار دولار وتشير فرقنا التي تزور سوريا إلى أن المشهد أسوأ بكثير".

ولفت أردوغان، الى أننا "لن نسمح لأحد بتشويه موقفنا الذي اتخذناه (في سوريا) على حساب المخاطرة بمستقبلنا السياسي"، مضيفاً "مع انتصار الثورة السورية، سنحت فرصة تاريخية أمام بلادنا والمنطقة وسنحقق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".