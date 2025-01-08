تكنولوجيا: لينوفو تقدم أول حاسب محمول للألعاب مقاس 17 بوصة مع كرت الشاشة Nvidia RTX 5070 في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض CES 2025، ومن بينها جهاز LOQ 17IRX10، أول حاسب محمول للألعاب بمقاس 17 بوصة في سلسلة LOQ. تستهدف هذه السلسلة المستخدمين الذين يبحثون عن خيارات اقتصادية بمواصفات مناسبة، وتعد نسخة أقل من سلسلة Legion الشهيرة.

بالنسبة لجهاز LOQ 17IRX10، لم تكشف لينوفو عن تفاصيل كثيرة، ولكنها أكدت أنه يمكن تجهيزه بمعالج Intel Core i7 14650HX. ومع ذلك، يفتقر هذا الطراز إلى ترقية Arrow Lake HX التي تتوفر في أجهزة Legion.

أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات، يمكن تجهيز الجهاز حتى مع Nvidia RTX 5070، لكن من المتوقع أن يتوفر أيضًا مع RTX 5060 الأقل قليلاً، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يبحثون عن أداء جيد بأسعار معقولة.

لا توجد معلومات مؤكدة حول باقي المواصفات، ولكن بما أن أجهزة LOQ السابقة كانت مزودة بشاشات IPS بدقة 1080 بكسل، فمن المحتمل أن يتم تجهيز هذا الجهاز بنفس النوع من الشاشات.

من المتوقع أن يتوافر جهاز LOQ 17IRX10 في أوروبا في يونيو 2025 بسعر يبدأ من 1199 يورو (حوالي 1243 دولارًا).

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