60 شاحنة سعودية تعبر منفذ نصيب الحدودي لإغاثة الشعب السوري

عبرت، الاثنين، 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي للجمهورية العربية السورية ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وتشتمل حمولة الشاحنات على مواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليًا.

يذكر أنه وصل إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي. ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

كان وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة الدكتور ماهر الشرع، التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة دمشق. وجرى خلال اللقاء بحث آلية المساهمة في سد الاحتاج للقطاع الصحي السوري.

وقدّم وزير الصحة السوري الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم المتواصل لإخوانهم في سوريا، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوري حاليا.