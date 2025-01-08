شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات هامة للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.

أوضحت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت مجموعة من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ذكر عبد الغفار، أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، بالإضافة إلى التقارير والفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحميل المريض أى مشقة.

وأوضح زيدان، أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد ذلك، يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة أن لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وأكد إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالى، باستخدام الرقم القومي:

(http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer).