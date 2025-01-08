شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 08 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 51: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 2:46 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2 ص

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م

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