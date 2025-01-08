شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات صحية سهلة لمأكولات تقوى مناعة أسرتك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

وصفات صحية سهلة تقوي مناعتك ومناعة أسرتك أثناء ليالي الشتاء البارده، وتجعلكم قادرين على مقاومة المرض وتعزيز دفاعات أجسادكم ضد العدوى والفيروسات المختلفة.

وفقا لتقرير نشر في موقع ايتنج ويل الطبي فإن المناعة يمكن تدعمها من خلال الكثير من الممارسات الصحية منها ممارسه الرياضة التمتع بنظام نوم جيد الاهتمام بتناول الطعام الصحي والمفيد او البعد عن كل ما هو مصنع وغير طبيعي.

تابع التقرير موضحا أن مجموعه من المواصفات الصحية واللذيذة في الوقت ذاته التي تدعم الجهاز المناعي:

السلطات من أهم الأطباق التي تدعم المناعة ولا يعي الكثيرين أهميتها فالسلطه عندما تحتوي على الخضروات بأنواعها مثل الخس والطماطم والقرع وغيرها فهي تحتوي على فيتامينات كثيرة مثل فيتامينات ا وفيتامين سي المعزز للمناعة مع اضافه الطماطم والبروتين الحيواني مثل الدجاج أو البروتين النباتي مثل الحمص، تعد طبقا هما لوصفه صحية لتعزيز المناعة مع اضافه القليل من قطرات الليمون.



تناول البروتين الصحى مثل السمك الذي يحتوي على نسبهغ عالية من فيتامين د والاوميجا 3 والغني بالعناصر الغذائيه والصحية هذه الأسماك ما دمت لا تعاني من حساسيه تجاهها فأنت تتناول طبقا صحيا يعزز المناعة بشدة.

وصفه أخرى صحة ومفيدة تتكون من الأرز البني وقطع البروكلى والدجاج فان هذه المكونات الثلاثه غنية بالبروتين ومريحه وتعزز من المناعة ومحتوى على فيتامين سي الصحي توفر 90% من القيمه اليوميه الغذائية المطلوبه كما انها تعزز دفاعات الجسم ضد المرض.

لابد من الاهتمام بتناول الخضروات خاصة الورقية منها والشعور بالترطيب الدائم والبعد عن الجفاف فى الشتاء.

لابد من الاهتمام بشرب المياه بكميات معتدلة على مدار اليوم دون إفراط أو تفريط.