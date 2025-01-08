شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الحمضيات فى الشتاء؟.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الحمضيات تشمل الكثير من الفواكه كالبرتقال والليمون والجريب فروت، وجميعها غنيه بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكن ما هى فوائدها عند تناولها خلال الشتاء؟

أوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshot أن الحمضيات لها العديد من فوائد، بما في ذلك تحسين صحة القلب والمناعة وصحة الجلد، تجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، تعرف على كيفية مساعدتك لهذه الفوائد.

وقدم التقرير العديد من فوائد الحمضيات التى ستبقيك بصحة جيدة وخالية من العدوى خلال هذا الموسم البارد، ومنها..

1. غني بفيتامين سي

الحمضيات غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي مطلوب لصحة الجهاز المناعي، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة علوم الغذاء والتغذية، ويحمي هذا المغذي الأساسي من العدوى، ويقلل من شدة ومدة نزلات البرد الشائعة، بالإضافة إلى ميزاته المعززة للمناعة، فإن فيتامين سي ضروري لتكوين الكولاجين، وهو مكون أساسي للجلد والعظام والأنسجة الضامة، يدعم هذا صحة الجلد والعظام القوية ويحسن التئام الجروح. من خلال تناول الحمضيات في نظامك الغذائي اليومي، يمكنك الاستفادة من قوة فيتامين سي لتحسين صحتك العامة ورفاهتك.

2. مفيد لصحة القلب

هناك العديد من فوائد الحمضيات عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تعمل على تحسين صحة القلب من خلال استهداف ثلاثة عوامل خطر رئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الفلافونويد، مثل الهسبيريدين، والتي تلعب دورًا مهمًا في وظائف القلب، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity، تعمل الهسبيريدين والفلافونويدات الأخرى عن طريق خفض مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL)، مما ينظف الشرايين ويزيد من تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد في خفض ضغط الدم، مما يقلل من الضغط على القلب، و لذلك، من خلال تضمين الحمضيات في روتينك اليومي، يمكنك استخدام مكوناتها الطبيعية لتعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. يحافظ على صحة الجلد

عندما يتعلق الأمر بالبشرة، هناك العديد من فوائد الحمضيات التي يمكنك الاستفادة منها، حيث تعمل مضادات الأكسدة القوية، وخاصة فيتامين سي، الموجودة في هذه الفاكهة، كدرع ضد الجذور الحرة، تلك الجزيئات الضارة التي تسرع الشيخوخة، كما تساعد الحمضيات في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يعزز شباب البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يلعب فيتامين سي دورًا حيويًا في إنتاج الكولاجين، وهو مكون أساسي لبشرة مشدودة ومرنة. هذا لا يعزز مرونة الجلد فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل التصبغ ، مما يؤدي إلى لون بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا.

4. يساعد في إدارة الوزن

تساهم العديد من فوائد الحمضيات في التحكم في الوزن، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث الدهون، فهي منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها خيارًا للوجبات الخفيفة الخالية من الشعور بالذنب، في حين أن محتواها العالي من الألياف يعزز الشعور بالشبع ويبقي الجوع تحت السيطرة، هذا يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويعزز الشعور بالشبع، ما يجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى ذلك، تساعد ألياف هذه الفاكهة في الهضم وتنظم مستويات السكر في الدم ، مما يدعم جهود التحكم في الوزن.

5. يحسن الهضم

تعتبر الحمضيات من المساعدات الطبيعية لصحة الجهاز الهضمي، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة البحوث الزراعية والغذائية، إن المحتوى العالي من الألياف في هذه الفاكهة، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان يزيد من حجم البراز ويشجع على حركات الأمعاء السلسة والمنتظمة، وهذا يساعد على تجنب الإمساك وتقليل عدم الراحة في المعدة، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الألياف الموجودة في الحمضيات البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما ينتج ميكروبات معوية صحية، وهذه البكتيريا المعوية الصحية ضرورية لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام ورفاهيته.