أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 – 1 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعيد الانتصارات وقمة الدوري بثنائية أفشة وعاشور فى سموحة.

الأهلي يستعيد الانتصارات وقمة الدوري بثنائية أفشة وعاشور فى سموحة.. صور

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً بثنائية نظيفة على سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز .

48 ساعة تحسم مصير سيف الجزيرى مع الزمالك

أقترب الدولي التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من تحديد مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالبقاء أو فسخ تعاقده بعدما تقدم بانذار للإدارة بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وأشرف داري وعطية الله

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لجرح قطعي في الرأس استوجب 4 غرز عقب مباراة سموحه التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد ، وسجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

محمد السيد يشارك فى تدريبات الزمالك ..وبنتايك ينهى البرنامج التأهيلي

أنهى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان يخضع بعدما تعرض من قبل لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

كولر: الأهلي سيفقد لاعبين لمدة طويلة.. ولا توجد صفقات حتى الآن

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي أن فريقه سيفقد جهود لاعبين لفترة طويلة .

منتخب الشباب 2005 يخوض معسكر يناير بدون وديات

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره المقبل خلال الأيام المقبلة بدون وديات، في الظهور الأول لمدربه الجديد أسامة نبيه الذى تولى المهمة خلفا لميكالى.

الاتحاد السكندري يعين طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق خلفاً لبابا فاسيليو

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحی تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.