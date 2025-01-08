شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب استاد أبيدجان: مواجهة الأهلى حاسمة ونسعى لاستغلال ملعبنا لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

أكد ألكسندر لافيت، مدرب فريق استاد أبيدجان، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن المباراة المرتقبة أمام الأهلي المصري يوم السبت المقبل تمثل أهمية كبيرة لفريقه، خاصة أنها آخر مباراة لهم على أرضهم في دور المجموعات.

قال لافيت: "مباراة السبت هامة للغاية. الأهلي بحاجة إلى الفوز لتعويض هزيمته أمام شباب بلوزداد، ونحن نسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط لاستغلال ميزة اللعب على ملعبنا."

وأضاف: "الأهلي فريق قوي وأكثر من رائع في أفريقيا والعالم، ويمتلك لاعبين مميزين مثل حارس المرمى محمد الشناوي ووسام أبو علي. الموسم الماضي حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، مما يجعل حظوظه دائمًا كبيرة."

يخوض استاد أبيدجان المباراة بهدف تحسين موقعه في المجموعة، بينما يسعى الأهلي لتعويض خسارته أمام شباب بلوزداد والحفاظ على فرصه في التأهل للدور المقبل.

المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يسعى كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة القوية في المجموعة، خاصة مع اقتراب نهاية مرحلة دور المجموعات.