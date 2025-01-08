شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم نادى مودرن بسداد مستحقات ورثة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

ألزم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، بسداد مستحقات ورثة الراحل أحمد رفعت، لاعب الفريق الذي وافته المنية خلال الأشهر الماضية.

وجاء قرار الجبلاية بإلزام إدارة مودرن سبورت، بسداد مستحقات اللاعب البالغة 22 مليون و250 ألف جنيه، لأسرة الراحل، بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت شقيق اللاعب ضد النادي لعدم سدادهم مستحقاته، لإدارة شئون اللاعبين بالجبلاية.

كما ألزم اتحاد الكرة إدارة النادي، بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب، مطالبا مسئولي مودرن بسرعة سداد مستحقات ورثة الراحل.

وأعلن وليد دعبس في وقت سابق تحمل كافة مستحقات رفعت، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مما دفع أسرة اللاعب للجوء لإدارة شئون اللاعبين بالجبلاية، لعدم التزام رئيس مودرن بوعوده حتى الآن.