شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرتغال السابق: تلقيت عروض تدريب فى مصر.. والأهلى فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس ، "منتخب البرتغال كبير بوجودي او من غير وجودي ويضم لاعبين مميزين وهو منتخب يحب التتويج بكل البطولات وكان شرف لي تدريب منتخب كان يضم لاعبين كبار والبرتغال معروفة انها تعشق كرة القدم وحققت انجازات وتاريخ كبير في كرة القدم العالمية"

وأضاف خلال تصريحات عبر زووم مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الاولى المصرية ، "كنت ضامن جدا أن منتخب البرتغال سيفوز بلقب يورو 2016 وكنت واثق في لاعبي الفريق خصوصا اننا دوما لدينا حماس والبحث عن تحقيق الانتصارات"، وتابع "دوري امم اوروبا 2019 التى توجت بها مع منتخب البرتغال كانت صعبة لكن اليورو كانت بطولة اصعب لان منافسينا من المنتخبات الاخرى كانوا يضمون لاعبين كبار وواجهت صعوبات عديدة لكن نجحت في التغلب عليها".

وتابع ، كريستيانو رونالدو لاعب كبير وعلاقتي به جيدة منذ 2004 قبل تدريبي المنتخب وهو لاعب ينفذ جيدا تعليمات المدرب ويمتلك صفة المنافسة الشرسة على تحقيق المكسب وحب الملعب وكرة القدم وايضا حب الفريق "، مضيفا " جلوس رونالدو على الدكة حينما كنت مدرب البرتغال كانت رؤية فنية وكريستيانو احترمها وما زالنا نتواصل رغم ظروف العمل واخر مرة اتكلمنا كانت من عدة اشهر".

وواصل ، "انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي قرار مذهل ولكنها تجربة مميزة والنصر السعودي لا يختلف عن الاندية الاوروبية واجواء الكرة السعودية رائعة.. كريستيانو لاعب عالمي وكان يبحث عن تأمين مستقبله".

وأردف ، "وصلتني عروض عديدة من مصر وشرف لأي مدرب العمل لديكم لكن في الوقت الذي وصلنى فيه عروض مصرية كان من الصعب حينها التدريب في المنطقة العربية وفي النهاية اخترت الاصلح لمصلحتي ومسيرتي التدريبية وفي النهاية اتمنى التدريب في مصر خلال الفترة القادمة"

وأشار في تصريحاته ، "محمد صلاح لاعب حقق اسم ومسيرة احترافية كبيرة جدا وهو خير ممثل للكرة المصرية ويقدم اداء عال مع فريق ليفربول الانجليزي هذا الموسم، وروبن أموريم له طريقة معينة في التدريب وتعجبني كثيرا وهو مدرب جيد واتوقع نجاحه مع مانشستر يونايتد"

واختتم تصريحاته ، "الاهلي فريق كبير ويمثل الكرة المصرية ومجموعته في مونديال الاندية مع بورتو وبالميراس وانتر ميامي صعبة جدا ، ولكن اصعب فريق سيواجه الاهلي في المجموعة هو بالميراس لانه فريق دوما يبحث عن الالقاب والاهلي يمتلك شخصية قوية جدا وفريق كبير في افريقيا ويقدم اداء قوي وهذا ما نسمعه عن الفريق المصري في اوروبا".