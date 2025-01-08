شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف حقيقية هروب سيدى ندياى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة هروب السنغالي سيدي ندياي لاعب نادي الزمالك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية.

وتابع الغندور خلال تصريحات تلفزيونية:" تواصلنا مع مصدر داخل نادي الزمالك وأكد إن اللاعب حصل على إذن للسفر من أجل العلاج وسيعود إلى القاهرة يوم الجمعة 10 يناير الجاري".

وأوضح الغندور أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل.

فى سياق أخر، أخطر مسئولو نادى الزمالك، لاعبى الفريق أن المستحقات المتأخرة للاعبين سيتم صرفها بداية الأسبوع المقبل خاصة وأن الأولوية لصرف المستحقات.

وأبلغت الإدارة لاعبى الفريق أن المستحقات جارى تجهيزها لتسليمها لهم، على أن يتم مناقشة باقى الملفات بعد سداد المستحقات، مثل تجديد العقود وتلبية مطالب الجهاز الفنى.

وهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم أيضا، وينتظر الزمالك تقرير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، عن تقييمه للاعبين، حتى يتم التفاوض مع قائمة من تنتهى عقودهم، وعلى رأسهم أحمد زيزو، عبد الله السعيد وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى.