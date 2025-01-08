شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ميركاتو الأهلى فى الأسبوع الأول من ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

لم ينجح مسئولو النادي الأهلي حسم أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، رغم مرور أسبوع كامل على فتح باب القيد في الميركاتو الحالي، رغم حاجة الفريق الأحمر إلى صفقات جديدة في ظل العجز الواضح في صفوفه خاصة في خط الهجوم والدفاع.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم أكثر من صفقة في ظل حاجة الريق إلى 3 صفقات على أقل تقدير في مركز رأس الحربة والجناح والمدافع، ولا يزال يتفاوض مع أكثر من لاعب ما بين لاعبين أجانب ومحليين.

ويرغب الأهلي في تدعيم قائمته للموسم الحالي، خاصة مع الإصابات التي ضربت الخط الأمامي، وما ترتب عليه من غيابات كثيرة، وهو ما حدث في مباراة سموحة اليوم التي تشهد وجود جناح وحيد وهو حسين الشحات.

الأهلي رغم حاجته إلى الصفقات لم يبرم أي صفقة رغم مرور أسبوع كامل من فتح باب القيد، فيما استقر على رحيل 3 لاعبين من قائمة الموسم الحالي، وهم بيرسي تاو الذي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى قطر القطري، ورضا سليم الذي تم الاتفاق على رفع اسمه من قائمة الفريق، وأخيرا يوسف أيمن الذي سيتم قطع إعارته وعودته إلى نادي الدحيل القطري.

ويتفاوض الأهلي مع ثنائي زد عبد الرحمن البانوبي ومصطفى العش لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي، كما يتفاوض مع لاعبين أجانب مثل بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري، والنيجيري كليتشي ايهيناتشو لاعب اشبيلية الإسباني وغيرهم من اللاعبين.

ويفرض الأهلي السرية على المفاوضات التي يقودها مع عددا من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوفه في الوقت الحالي، فيما يحاول حسم الصفقات في أسرع وقت ممكن من أجل تصحيح المسار في صفوف الفريق الأحمر.