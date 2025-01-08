شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الجولة السادسة عشر لدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة عشر لدورى المحترفين بمباراتين تقاما في الثانية والنصف عصرا، حيث يستضيف طنطا نظيره ديروط ، بينما يستقبل كهرباء الإسماعيلية فريق بترول أسيوط .

على ملعبه يلتقى طنطا بقيادة خالد عيد مع ديروط في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين نظرا لموقف الفريقين السيء في جدول الترتيب ، فأبناء السيد البدوى في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة وغاب عنهم الإنتصارات في اللقاءات الأخيرة بالرغم من البداية القوية التي قام بها اللاعبون فور تولى خالد عيد المهمة

في المقابل يدخل ديروط المباراة في المركز الأخير برصيد 9 نقاط ، ويحاول لإستعادة الانتصارات من أجل اللحاق بركب الأندية التي تصارع من أجل البقاء .

في الوقت نفسه يستضيف كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة مع بترول أسيوط صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة .