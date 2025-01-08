شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أجانب بالدورى المصرى تراجع مستواهم .. بيرسى تاو والجزيرى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" تراجع مستوى بعض اللاعبين الأجانب مع فريقهم رغم تألقهم المواسم الماضية وتأثيرهم في حصد العديد من المباريات من صناعة أو أحراز أهداف.

ونرصد لكم بعض اللاعبين على رأسهم :

_ بيرسى تاو

تراجع الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم فريق الاهلى مستواه خلال الفترة الماضية بشكل قوى وعدم الظهور في التشكيل الاساسى دائما حيث شارك في 16 مباراة حتى الان وتمكن من تسجيل 3 أهداف فقط في جميع البطولات المحلية والافريقية والدولية.

_ سيف الدين الجزيرى

يقترب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي عقب أنتهاء عقده وعدم تواجده في التشكيل الاساسى للقلعة البيضاء بشكل مستمر حيث شارك في 12 مباراة حتى وتمكن من تسجيل هدفين فقط ولم يحسم موقفه من تجديد عقده حتى الان.

_ جون إيبوكا

لم يتمكن النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل اى هدف مع فريقه هذا الموسم والمشاركة في 3 مباريات فقط وذلك بسبب عدم اعتماد الجهاز الفني على اللاعب وذلك بعد تراجع مستواه بشكل كبير.

_ فخر الدين بن يوسف

شارك التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق المصرى في 10 مباريات مع الفريق البورسعيدى هذا الموسم وأحرز هدف وحيد فقط رغم تألق اللاعب المواسم الماضية.

_ إيريك تراورى

يغيب البوركينى إيريك تراورى مهاجم فريق الاسماعيلى عن المباريات بسبب الإصابة حيث شارك هذا الموسم في 8 مباريات فقط دون إحراز أهداف.