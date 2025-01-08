شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الدور ي ويبدأ الاستعداد لمواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري عقب الانتهاء من مباراته أمام سموحة أمس الثلاثاء ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، من أجل التحضير لمباراة استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على التحضير لمباراة استاد أبيدجان ووضع برنامج التحضير والأحمال البدنية والجمل الخططية التي ينوون تطبيقها قبل السفر إلى كوت ديفوار غدا الخميس، لمواجهة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.