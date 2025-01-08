شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كويتي شجاع يكشف الطعنة الغادرة التي تعرض لها المنتخب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم ان منتخبنا الوطني لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الخليج قدم مستوى كروي مشرف جعل كل أبناء اليمن في الداخل والخارج يعيشون الأفراح والمسرات خاصة بعد ان تمكن من هزيمة بطل الكأس ، وأستطاع بنجومه الأبطال ان يوجه الهزيمة الوحيدة لمنتخب البحرين وهو ما عجزت عنه كل المنتخبات المشاركة في كأس الخليج، فمنتخب البحرين هزم كل الفرق المشاركة في البطولة لكنه عجز عن مقارعة منتخبنا الرائع، الذي ألحق به هزيمة نكراء بكل جدارة واستحقاق.



لكن اليمنيين تعرضوا لصدمة كبيرة أفسدت فرحتهم بعد الكشف عن طعنات غادرة تعرض لها الأبطال اليمنيين وليس طعنة واحدة فقط، فقد كشف تيك توكر كويتي شهير إن احد امراء الكويت أراد ان يمنح المنتخب اليمني المشارك في البطولة طائرة خاصة تقلهم من اليمن بعد ان علم انهم قادمون من اليمن على حافلة، وقد اغضبه هذا الأمر، فكيف تحصل كل المنتخبات على طائرة تقلهم للكويت رغم انها قريبة منهم ويستطيعون المجيء على الحافلات بينما المنتخب اليمني يأتي على ظهر حافلة رغم إن المسافة بعيدة والطريق وعرة.



بقول التيك توكر الكويتي الشجاع إن الأمير الكويتي كان في غاية الغضب وتسأل هل يعقل ان تعجز الحكومة اليمنية عن توفير طائرة تقل شباب ونجوم سيحملون اسم اليمن ويرفعون علمها وشعارها، لكن البعض نصح الأمير بعدم فعل تلك الخطوة لأنها سوف تسبب حرج كبير للحكومة اليمنية، وتجعل اليمنيين يغضبون من إهمال حكومتهم.



وأنا أقول شكرا لهذا الأمير الكويتي الشهم، وشكرا لكل شيوخ الكويت وحكامها وشعبها العظيم الذي كان وما يزال سندا وعونا كبيرا لكل أشقائهم في اليمن، ليس فقط في الوقت الراهن ، بل إن الكويت تقف مع اليمنيين منذ زمن بعيد ولا تزال كذلك.



أما بالنسبة للمسؤولين اليمنيين فغالبيتهم فاسدين وغارقين في الفساد حتى أذنيهم، إلا من رحم ربي، فحين كان منتخبنا الوطني يتوجه بالحافلة إلى الكويت كانوا هم مشغولين بنهب المليارات ولو انهم منحوا جزء يسير من تلك الأموال المسروقة لمنتخبنا لتمكن أبطالنا من تحقيق نتائج مذهلة تبهر الجميع، لكن هذه أمور لا تشغل بالهم، هم فقط يركزون على النهب والسرقة لرفع أرصدتهم في البنوك، أما اليمن وشعبها ومنتخبها فليذهبوا إلى الجحيم.



طعنة غادرة أخرى كشف عنها النجم العراقي الشهير "نشأت أكرم" الذي ظهر في احدى القنوات الرياضية وهو يتحدث بألم وحزن عما يجري للمنتخب اليمني، وتسأل النجم العراقي عن السبب الذي يمنع كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية من تقديم الدعم والمساعدة لمن سيرفعون اسم اليمن عاليا، وفند النجم "أكرم" ادعاءات المسؤولين قائلا انه أمر مخجل ومعيب ان لا يظهر المسؤولين اليمنيين مع المنتخب إلا حين يحقق الانجازات لكنهم يختفون عن الأنظار حين لا تكون هناك نتائج جيدة، وأكد ان النجوم اليمنيين قدموا أروع اداء ويستحقون عليه الشكر والثناء والتقدير.



وأقول للنجم العراقي الخلوق والمحترم "نشأت أكرم "شكرا لك على كل كلمة صادقة نابعة من قلبك الطيب النقي، وأود تذكيرك وتذكير كل المشاهير والمحللين الرياضيين السعوديين والخليجيين الذين اشادوا بمنتخبنا، إن مسؤولينا الفاسدين لم يهملوا فقط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بل تركوا 40 مليون يمني يعيشون ظروف قاهرة ومعاناة رهيبة حولت حياتهم إلى جحيم، وصدقني إن شعرة واحدة من رؤوسهم الصلعاء لن تهتز حتى ولو انقرض الشعب اليمني العظيم، لكن لنا الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير..