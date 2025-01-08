شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...إعلان مفاجئ عن اختفاء ساحل أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح ابو عوذل رئيس مؤسسة اليوم الثامن في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء:

إعلان عن اختفاء ساحل أبين



في حادثة غريبة، اختفى اليوم شريط "ساحل أبين" الممتد من قلعة صيرة وحتى ميناء شقرة، وظهر مكانه ساحل جديد باسم "ساحل الخليج العربي". لذا، من يعثر عليه أو يتعرف على أي تفاصيل تخصه، يُرجى التوجه إلى قسم شرطة خور مكسر للإبلاغ.

ورغم أن "ساحل أبين" يحمل جذورًا عميقة في التاريخ ولا يمكن لأي استثمار مهما بلغت قيمته أن يطمس هذا الاسم، تذكرت نصيحة رجل حكيم من قبيلة "أهل بليل"، إحدى أبرز القبائل التي تمثل تحالف قبائل آل فضل في أبين.

هذا الرجل، المعروف بحكمته، قال لي عندما بدأت مشاريع المدن السكنية على طول ساحل أبين: "هذه المنطقة محسودة، وكل من يستثمر فيها يخسر أمواله، إذ إن كل مشروع أو مدينة سكنية تُقام هنا ينتهي بها المطاف وكأنها لم تكن."

وأضاف قائلاً: "ستتذكر كلامي، هذه المنطقة محسودة أو مسكونة بالجن. كم من مستثمر وضع فيها كل ما يملك من أموال، وفي النهاية خرج مغبرًا من رمالها."

بعيدًا عن المشاريع وأصحابها، ليس لدي أي اعتراض شخصي عليهم، لكن ما يثير الاستغراب هو اصرارهم على تسمية "ساحل أبين" بـ "ساحل الخليج العربي".

يا أخي، سمّوه "ساحل السعدي" أو أي اسم محلي، أما أن يُسمى "الخليج العربي"، فهذا أمر يصعب قبوله وهضمه.