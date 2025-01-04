شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف سموحة لإيقاف نزيف النقاط بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات سموحة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري، بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط الذى يعانى منه المارد الأحمر بعدما حقق 3 تعادلات فى 6 مباريات بالمسابقة المحلية، كان آخرها التعادل السلبى مع إنبى.

يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد لـ6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، خلف الأهلي المتصدر بـ7 نقاط، بينما يأتي أورلاندو ثالثا (5 نقاط)، ثم استاد أبيدجان (نقطة واحدة).

وكان الأهلي استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 قبل التعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثم الانتصار الكبير على شباب بلوزداد 6-2 في الدور الأول.

في المقابل، تعثّر شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس وخسر 1-2، قبل الفوز خارج الديار على استاد أبيدجان 1-0 ثم الخسارة من الأهلي 2-6.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.