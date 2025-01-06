شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يحصل على الرخصة التدريبية B من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد فتحى ، نجم الأهلى وبيراميدز السابق، الحصول على الرخصة التدريبية B تمهيدًا للحصول على باقى الدورات التى تؤهله للعمل الفنى فى المرحلة المقبلة.

ونشر أحمد فتحى صورته بعد الانتهاء من الحصول على الدورة التدريبية معلقًا عليها: "يسعدني ويشرفني أن أحصل على رخصة التدريب B من بلدنا الثاني الإمارات العربية المتحدة، وأن أكون مع هذه المجموعة المتميزة من المدربين واللاعبين.. شكرا جزيلا".



احمد فتحى

وكان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أكد أنه حزين لخسارة المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فتحى خلال حواره مع محمد الليثى عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حزين لخسارة الأهلى أمام شباب بلوزداد، والفريق كان يستطيع الخروج بالتعادل أمام بطل الجزائر، ولا أحب تحميل لاعب معين الخسارة، وكان لا بد من توقع خطأ محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي من لاعبى الدفاع أمام شباب بلوزداد".

وأشار الجوكر إلى أن الأهلى كان أفضل من شباب بلوزداد على فترات في المباراة، موضحاً أن كان يستطيع الخروج بنقطة التعادل أمام الفريق الجزائري.

وتحدث أحمد فتحى عن قرار مشاركة الشناوى في المباريات وعدم جلوسه على مقاعد البدلاء للحارس مصطفى شوبير، قائلاً: "الكرة ليس فيها بديل أو أساسي، وقرار مشاركة الشناوى وعدم تواجده على مقاعد البدلاء يخص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر".