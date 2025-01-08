الامارات | قضية أولمو تطغى على مواجهة برشلونة وبلباو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، إحراز باكورة ألقابه منذ توليه تدريب الفريق الكاتالوني الصيف الماضي، وذلك في مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية، لكن قضية عدم تسجيل نجمه الدولي، داني أولمو، في النصف الثاني من الموسم، من قبل رابطة الدوري، تطغى على مواجهته مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، المقرر اليوم. وقال النادي الكاتالوني، الذي استنفد السبل القانونية لتمديد القيد حتى 30 يونيو 2025، إنه طلب ترخيصاً جديداً من الاتحاد الإسباني للعبة لأولمو، والمهاجم الشاب باو فيكتور الذي يواجه أيضاً المشكلة نفسها. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة ستسمح لبرشلونة بكسب وقت ثمين في استكمال الإجراءات الإدارية.