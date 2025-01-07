التعايشي: شرعية الحكومة التي سنكونها ستستند إلى شرعية أخلاقية وسياسية لإنهاء الحرب

قال القيادي بتنسيقية تقدم محمد حسن التعايشي للجزيرة مباشر إن تكوين حكومة لن يقود إلى تقسيم السودان والسياسات التي تتخذها “مجموعة بورتسودان” هي التي ستؤدي إلى التقسيم. – شرعية الحكومة التي سنكونها ستستند إلى شرعية أخلاقية وسياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام – المؤيدون لتشكيل حكومة في “تقدم” ليسوا أقلية ولم يتم التصويت بشأنها بعد. – حميدتي حي يرزق يقابل الناس ويتحدث معهم والتقيته في أديس أبابا وصلينا سوياً صلاة العشاء – الجيش والحركة الإسلامية يتحملان مسؤولية استمرار الحرب ومعاناة المدنيين – الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني هما من أشعلا الحرب في 15 أبريل 2023 – ⁠يجب على طرفي الصراع توقيع اتفاق وقف العدائيات كي تتوقف الانتهاكات من قبلهما والعودة للتفاوض عبر منبر جدة ووضع آليات لضمان تنفيذه. الجزيرة – السودان

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