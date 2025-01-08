منى فاروق تعلن خطوبتها.. وتهنئة خاصة من تامر حسني

أعلنت الفنانة الشابة منى فاروق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” خبر خطوبتها، ليكون ذلك الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.

ونشرت منى فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة على أنغام أغنية الفنان تامر حسني “حبيبي جنبي”، ليهنّئها الأخير عبر حسابه الخاص في”إنستغرام” حيث علّق على الفيديو بالقول: “مبروك الخطوبة يا منمون”، لتردّ عليه قائلة: “ربنا يبارك فيك يا أبو الجدعنة، ولازم تحضر فرحتي هتكمل بيك”.

وكانت منى فاروق قد تعرضت الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” تفاصيل مرضها الذي كان يشمل مشاكل في الجهاز الهضمي، منها تهيج القولون، والإمساك، بالإضافة إلى جرثومة معدة ونزيف بسبب جرح في الأمعاء، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، ووجّهت رسالة تحذيرية لكل متابعيها بضرورة الاعتناء بصحتهم.

من ناحية أخرى، أعلنت منى فاروق عن انضمامها الى المسلسل الدرامي الجديد “غموض” الذي تشارك فيه مجموعة من النجوم، بينهم: ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر…، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

مجلة لها