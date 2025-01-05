الاكثر متابعة اليوم - منى فاروق تفضحه: متجوز وطلب نتصاحب!

بيروت - سعد محمود - شنت الفنانة المصرية منى فاروق، هجومًا شديدًا على لاعب كرة قدم كان يريد أن يرافقها رغم كونه متزوجًا.

ظهرت منى فاروق، في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتحدث عن لاعب كرة شهير بعد انتشار فضيحة له مؤخرًا، وهي زواجًا سريًا له، ظهر بعد تسريب مكالمات للزوجة السرية، وخلال التحقيق معها، علمت منى أن الفتاة قالت نصًا في التحقيقات “ده كان مرافق منى”.

ردت منى على أقاويل الزوجة السرية للاعب وقالت:

“بغض النظر إنها متعرفش عني حاجة، عشان هي ولية وأنا مش هتكلم عن الولايا، عشان أنا ضد إني أتكلم على ولية، فأكيد هو المريض النفسي اللي إتكلم عليا، وأكيد هو اللي فهمها إن أنا اللي بجري وراه وبحبه، مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمة”.

بعد ما إتجوز جه طلب نتصاحب، فصديته، وكان بيطاردني حتى في الساحل الشمالي، وكان عاوز يتقرب من والدتي علشان يقنعني بالزواج منه”.

وتابعت: “أنا مكنتش شايفاه، علشان عيل صغير وأصغر مني، ومش عاجبني، وقلت له إحنا مش هنرمرم ومش هاخد عيل صغير، فراح بقى صاحب واحدة يا عيني ومقعدها في أوضة، مش عارفة إتجوزها ولا إيه، الله أعلم”.

وزادت منى: “البت بقى وهي بيتحقق معاها، ولا في المكالمة اللي اتسربت لها قالت ده كان مصاحب منى، وحتى منى معجبتهوش، وكانوا مع بعض في رمضان، وأستغفر اللّه العظيم يا رب، أهو ده بقى رمي مُحصنات وجهر بالمعصية”.

واستكملت حديثها: “ده اللي اسمه فسق وفجور، لعيب الكورة ده ما يتحاسبش ليه، أنا رفضته لفارق السن بيننا، ولكن بسبب إصراره المستمر وافقت على إقامة فترة خطوبة، ولم يستمر الأمر طويلًا لأني اكشتفت عيوبًا خطيرة في شخصيته”.

واختتمت قائلة: “اكتشفت إنه بتاع نسوان، وقليل الأدب، وبيشرب ومش ولا بد، وساعتها سبته، حسبي اللّه ونعم الوكيل فيه، ولو شوفته في أي مكان هديله على وشه”.