قيادي التجمع الاتحادي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على (حميدتي)

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رحب التجمع الاتحادي – المكتب القيادي؛ بقرار الإدارة الإمريكية بفرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، واعتبرها خطوة “وإن أتت متأخرة جداً” مهمة في اتجاه وقف الحرب والانتهاكات المريعة التي ارتكبتها المليشيا بحق الملايين من السوادانيين في كل مدينة أو قرية دخلوها.
وقال قيادي التجمع في بيان له: “إن تتبع هذه الخطوات إجراءات أكثر جدية من المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في حظر تزويد الدعم السريع بالأسلحة والدعم اللوجستي الإقليمي الذي تتلقاه من بعض دول الإقليم، وتصنيفها والمليشيات المتحالفة معها كمنظمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وتحويل ملفات جرائم الإبادة الجماعية والاغتصابات والقتل والتشريد إلى محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يضمن عدم إفلات كل المُتورِّطين من العقاب، مما سيمهد إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن”.
صحيفة السوداني
هبة علي
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