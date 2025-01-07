شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يشارك فى مران حراس البنك الأهلي تمهيداً للعودة للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي في تدريبات حراس مرمى الفريق، تمهيداً لعودته إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، التي لحقت به في الموسم الماضي.

وكان أبو جبل سافر مؤخراً إلى ألمانيا لاستشارة طبيبه الذي أجرى له جراحة الصليبي، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وإستأنف فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الحادى عشر من شهر يناير الجارى ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى تمام الرابعة عصرا.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة خارج الديار فى الجولة الماضية بهدف أحرزه التوجولى ياو أنور.

أغلق الجهاز الفني للبنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة كأس مصر بعد الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بهدف نظيف، والتأهل لدور الـ16، وذلك للتركيز على مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي.

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في مباراتين وتعادلوا في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

واستهل البنك الأهلي مشواره في الدوري، بالهزيمة أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل مع فاركو سلبياً، والهزيمة أمام بيراميدز 3-1، والتعادل مع الأهلي سلبياً، ثم فاز على مودرن سبورت 1-0، وخسر من سيراميكا 2-1، وأخيراً فاز على غزل المحلة 1-0.