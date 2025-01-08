"الجديد": باسيل تواصل مع صفا وكان قد التقى بري سرًا في عين التينة

كشف معلومات قناة "الجديد"، عن تواصل حصل بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله وفيق صفا وكان قد التقى سرًا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.
وبحسب معلومات القناة، فقد أبلغ باسيل بري أنه يفضل اختيار شخصية أقرب إلى المجتمع الدولي واقترح على الثنائي إسمي الوزيرَين السابقَين جهاد أزعور وزياد بارود.
وأضافت "الأصوات انقسمت بين 3 أسماء هم جهاد أزعور وقائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولن يكون لأي فريق أكثرية الـ65 صوتاً".
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