شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: الراتب الكبير من أسباب رحيل ميكالى ولم نتطرق إلى تولى وائل رياض منتخب 2007 والان مع تفاصيل الخبر

أكد حلمى طولان عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أن قرار رحيل ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب جاء من جانب مجلس الإدارة، حيث إن رحيله له حيثياته.

وقال طولان، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت: "رحيل ميكالى له حيثياته وأسبابه الوجيهة، منها الراتب، حيث إن الراتب الذى كان يحصل عليه كبير جداً".

وعن تولى وائل رياض القيادة الفنية لمنتخب 2007.. قال طولان: إن هذا لم يتم التطرق إليه، حيث تم الاجتماع مرة واحدة.

وأضاف طولان: نحتاج تطوير المدرب أول شيء من أجل تقدم الكرة المصرية، وكذلك تطوير المحتوى المقدم للمدربين في الرخص المختلفة.

وتابع: "علينا أن نتواصل مع الاتحاد الأوروبي والآسيوي ليتم إمدادنا بالمحتوى المتطور ومواكبة التقدم".