الخليج اليوم .. أمريكا ترسل 11 سجينا يمنيا من غوانتانامو إلى عمان وتعلن بقاء 15 فقط

الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى سلطنة عمان في عملية إعادة توطين كبرى تخفض عدد السجناء إلى 15 شخصا فقط.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن "الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل كبير وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 18 ديسمبر الماضي إطلاق سراح سجين كيني من غوانتانامو.

من الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو في كوبا بعيدا عن أعين القانون بعد هجوم 11 سبتمبر، حيث تعتقل وتنكل في من يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان.