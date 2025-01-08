شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: الجيش هو المؤسسة الشرعية لتأمين لبنان والدفاع عنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، وقد تصرف بحزم وخبرة.

جاء ذلك خلال زيارته مع الجنرال الفرنسي جيوم بونشان، مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

تأمين لبنان والدفاع عنه

وأشاد الجنرال جيفرز بعمل الجيش اللبناني، قائلًا "إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، وهو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه"، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.

وأعلن أن الجيش اللبناني "تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة، واليوم رأينا مثالًا على ذلك مع جنود اللواء الخامس، فوج الهندسة على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعيًا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة".



تطهير الطرق وإزالة الذخائر

قال البيان إن الجنرال جيفرز انضم هذا الصباح، إلى "الجنرال الفرنسي غيوم بونشان في زيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان".

ويقع المقر على بعد 5 كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة، التي هي الآن تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني "نشر قواته في المنطقة على الفور من أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها، وتوفير الأمن للشعب اللبناني، كجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية".

وأضاف البيان: "اطلع الجنرالان جيفرز وبونشان على مخزونات الأسلحة التي سوف يجري تدميرها في الأيام المقبلة، والتي حصل عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرح لها".