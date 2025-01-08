شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ومحمد الشرنوبى على السجادة الحمراء لحفل إطلاق كليب تيجى نسيب والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة أنغام والفنان محمد الشرنوبي والإعلامية هند رضا، والملحن إيهاب عبّد الواحد، على التواجد على السجادة الحمراء من حفل إطلاق كليب تيجي نسيب، وذلك فى حضور نجوم الفن منهم الفنان أكرم حسني، والفنان حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة وزوجته الفنانة التونسية يسرا الجديدى، والإعلامية لميس الحديدي، والمذيع محمد نشأت، المخرج طارق رفعت والموزع الموسيقى طارق مدكور ومهندس الصوت والموزع أمير محروس، المذيعة هند رضا.

ومن المقرر أن يعرض اليوم الأربعاء كليب أغنية "تيجي نسيب" في قاعة عرض سينمائى بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور النجمة أنغام وفريق عمل ألبومها الأخير، وهو العرض الأول للكليب من ألبوم أنغام الأخير الناجح الذى يحمل نفس الاسم "تيجى نسيب" .

‎تعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أن تطرب جمهورها بـ 12 أغنية، حيث طرحت في البداية أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ولحن رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثانى أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، ولحن محمود خيامى، وتوزيع طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبد الله، ولحن أحمد الناصر، وتوزيع تميم.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، ولحن مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى ، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي.

‎وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب اسرار" من كلمات آمار مصطفي، ولحن شرنوبي، وتوزيع تميم، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي.

‎وجاءت الأغنية الحادية عشرة للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب" هى من كلمات أكرم حسني، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعى.



محمد الشرنوبى من حفل إطلاق كليب أنغام تيجى نسيب



أنغام من حفل إطلاق كليب أغنيتها تيجي نسيب