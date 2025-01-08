شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظي في سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف في مصر، أخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 عقب هبوط ملحوظ بختام التداولات اليوم.

هبوط سعر الدولار في مصر جاء على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفي ما يلي سعر الدولار في السوق المصري وفق أحدث تحديثات في أسعار العملات.

فيما يلي بيانات سعر الدولار في مصر وفق أخر تحديثات منشورة على موقع البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.